IPL 2023: गुजरात टाइटंस को लगा बड़ा झटका, आईपीएल से बाहर हुआ यह दिग्गज खिलाड़ी, अब लौटेगा घर 

नई दिल्ली। आईपीएल 2023 में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन घुटने की चोट के चलते आईपीएल के इस सीजन से बाहर हो गए हैं। गुजरात टाइटंस ने रविवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की।

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 31 मार्च को खेले गये सीजन के पहले मैच में फील्डिंग के दौरान विलियम्सन को चोट लगी थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक, विलियम्सन अगले हफ्ते घर लौटकर अपना उपचार करवायेंगे।

टाइटंस के क्रिकेट निदेशक विक्रम सोलंकी ने एक बयान में कहा, "टूर्नामेंट में इतनी जल्दी केन का चोटिल होना दुखद है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।"

We regret to announce, Kane Williamson has been ruled out of the TATA IPL 2023, after sustaining an injury in the season opener against Chennai Super Kings.



We wish our Titan a speedy recovery and hope for his early return. pic.twitter.com/SVLu73SNpl