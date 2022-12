MCD Elections 2022 LIVE Updates: दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी, केजरीवाल ने परिवार संग डाला वोट 

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान जारी है। इसमें 1.45 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में 1349 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है जो कि शाम 5:30 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी।

दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों दिग्गज पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। MCD को 1958 में स्थापित किया गया था। 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान इसे तीन हिस्सों उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में बांट दिया गया था हालांकि इस साल फिर से तीनों को एक कर दिया गया है। एमसीडी में बीजेपी 15 साल से काबिज़ है।

केजरीवाल की अपील- ईमानदार पार्टी को वोट दें

सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ईमानदार पार्टी को वोट दें, शरीफ़ और अच्छे लोगों को वोट दें। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लफ़ंगई, गाली गलौज करने वालों को वोट ना दें। दिल्ली को कूड़ा करने वालों को वोट ना दें। उन्हें वोट दें जो दिल्ली को चमकाएँगे, साफ़ सुथरा करेंगे। काम करने वालों को वोट दें, काम रोकने वालों को वोट न दें।



दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ मतदान किया। वोट डालने के बाद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली से बेहद प्यार करते हैं, दिल्ली की जनता से अपील है कि वे मतदान करें। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें, भष्टाचारी को नहीं शरीफ को वोट दें। अगले पांच साल तक काम करके दिल्ली को चमकाना है।

कांग्रेस नेता अजय माकन ने निगम चुनाव में अपना वोट डाला। कांग्रेस नेता माकन ने कहा कि ये चुनाव गलियों, कूड़े, नालियों और साफ-सफाई का चुनाव है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सबसे बेहतरीन हैं। पिछली बार हमे 24% वोट मिले थे और हमने 31 सीटें जीती थी। 2019 में भी हमें 22-23 % वोट मिले थे। बता दें कि एमसीडी चुनाव के लिये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

