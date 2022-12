Himachal Election Result LIVE: सीएम जयराम ठाकुर ने स्वीकार की हार, राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, नई बनने वाली सरकार को दी बधाई

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में शुरुआती रुझानों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बना रखी है। रुझानों में कांग्रेस 40 और भाजपा को 25 सीटें मिल रही है। जबकि 3 सीटें अन्य के खाते में गई है। अब तक के रुझानों में कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल कर लिया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा चुनावों में हार स्वीकार करते हुए कहा है कि वह जनता का उसके फैसले के लिये धन्यवाद करते हैं। ठाकुर ने राज्य में बनने वाली कांग्रेस की नयी सरकार को शुभकामनाएं दी और राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा।

I have handed over my resignation to the Governor. Will never stop working for the development of people. We need to analyse things. There were some issues that changed the direction of the results. I will go to Delhi if they call us: Outgoing Himachal Pradesh CM Jairam Thakur pic.twitter.com/gOAIS5pBo4