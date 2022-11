Himachal Election 2022 Live: हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, 412 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर

शिमला। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और यह शाम 5:30 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और इसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बार प्रदेश के 55,92,828 मतदाता चुनावी रण में उतरे 412 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत आज EVM में कैद कर देंगे। इनमें 24 महिलाएं भी शामिल हैं। 32 हजार कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। 7881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

पर्वतीय राज्य में 55 लाख से अधिक मतदाता 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह और पूर्व BJP प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती शामिल हैं। पिछले दो चुनावों में लचर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस के लिए BJP से हिमाचल प्रदेश छीनना अपने अस्तित्व का सवाल है।

पीएम मोदी ने वोटरों से की अपील

हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं।



BJP चीफ नड्डा ने जनता से की ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील

प्रजातंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन त्योहार का दिन होता है जिस दिन जनता अपने मतों का प्रयोग कर अपनी पसंद की सरकार 5 साल के लिए चुनती है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक मतों का प्रयोग करें और प्रजातंत्र को मजबूत बनाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने बिलासपुर के विजयपुर में मतदान केंद्र संख्या-53 में मतदान किया।

