Gujarat Election 2022 LIVE Update: पहले चरण की 89 सीटों पर मतदान जारी, रवींद्र जडेजा ने जामनगर में किया मतदान

गांधीनगर। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। राज्य के 19 जिलों की 89 सीटों पर 788 प्रत्‍याशी भाग्‍य आजमा रहे हैं। इस बार भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुख्य मुकाबला है। कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों में फैले 89 निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला करने के लिए आज 2 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। मतदान शाम 5 बजे समाप्त होगा।

पीएम मोदी ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपना 27 साल पुराना शासन बरकरार रखना चाहती है, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह राज्य में 90 से अधिक सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर राज्य में AAP सरकार बनाने जा रही है। चुनाव में कुल 39 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं।

क्रिकेटर रवींद्र जडेजा ने वोट डाला

जामनगर से भाजपा उम्मीदवार रिवाबा जडेजा के पति व क्रिकेटर रवींद्र जडेजा ने जामनगर में वोट डाला। मतदान के बाहर जडेजा ने लोगों से भारी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।



मुमताज पटेल ने वोट डाला

दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भरूच के अंकलेश्वर में मतदान किया।



गुजरात विधानसभा स्पीकर ने भुज में की वोटिंग

गुजरात के भुज में विधानसभा स्पीकर निमाबेन आचार्य ने वोटिंग की। गुजरात में 89 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान जारी है।

