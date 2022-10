Congress President Result 2022: मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष, शशि थरूर को मिले सिर्फ 1072 वोट

नई दिल्ली। लंबी जद्दोजहद, उठापटक के बाद आखिरकार आज कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। चुनाव में कुल 9385 वोटों में से खड़गे को 7897 वोट हासिल हुए हैं, जबकि शशि थरूर के पक्ष में सिर्फ 1072 वोट पड़े हैं। इसके अलावा 416 वोट को रद्द कर दिया गया। 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर किसी नेता का देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया।

अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग कराई गई थी। खड़गे को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है, साथ ही उन्हें गांधी परिवार का समर्थन हासिल है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी, जिसका आज औपचारिक ऐलान किया गया है।

यह खबर भी पढ़ें: जब लाखों का मालिक निकला दिव्यांग भिखारी! ...तो सच जानकर ये महसूस किया शख्स ने

मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत पर जश्न का माहौल-

मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल है। नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 24 साल बाद कांग्रेस को गैर-गांधी अध्यक्ष मिला है।

यह खबर भी पढ़ें: महिला के हुए जुड़वां बच्चे, DNA Test में दोनों के पिता अलग, क्या कहना है मेडिकल साइंस का?

शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़े सम्मान और एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कामना करता हूं कि मल्लिकार्जुन खरगे जी उस कार्य में पूरी सफलता हासिल करें। एक हजार से अधिक सहयोगियों का समर्थन प्राप्त करना, और पूरे भारत में कांग्रेस के इतने शुभचिंतकों की आशाओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी।

It is a great honour & a huge responsibility to be President of @INCIndia &I wish @Kharge ji all success in that task. It was a privilege to have received the support of over a thousand colleagues,& to carry the hopes& aspirations of so many well-wishers of Congress across India. pic.twitter.com/NistXfQGN1