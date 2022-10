Covid-19 Updates : देश में एक दिन में मिले कोरोना के 2756 नए केस, 21 मरीजों की मौत, सक्रिय मामले 0.06 प्रतिशत

नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2756 नए मामले सामने आए हैं। जिससे देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्‍या बढ़कर 4,46,12,013 हो गई है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत हुई है। जिसके चलते कोरोना से अब तक देश में कुल जान गंवाने वाले लोगों की संख्‍या बढ़कर 5,28,799 हो गई है।

#COVID19 | India reports 2,756 fresh cases in the last 24 hours. Active cases at 28,593. Daily positivity rate at 1.15% pic.twitter.com/4s2cDJmPPM