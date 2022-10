Covid-19 Updates: देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 1604 नए मामले, 8 मरीजों की मौत और रिकवरी रेट बढ़कर हुई 98.77 प्रतिशत

नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1604 नए मामले सामने आए हैं। जिससे देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्‍या बढ़कर 4,46,52,266 हो गई है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई है। जिसके चलते कोरोना से अब तक देश में कुल जान गंवाने वाले लोगों की संख्‍या बढ़कर 5,29,016 हो गई है।

India records 1,604 new COVID19 cases in the last 24 hours; Active caseload stands at 18,317.