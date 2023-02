Wikipedia पर पाकिस्तान ने क्यों लगाया बैन? पहले YouTube पर हुआ था एक्शन, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। पॉपुलर फ्री इनसाइक्लोपीडिया Wikipedia को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (PTA) ने यह कदम उठाया है। PTA के स्पोकपर्सन ने इसकी जानकारी दी है। PTA ने 1 फरवरी को प्रेस रिलीज जारी करके Wikipedia से कुछ विवादित कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए कहा था।

Wikipedia ने इस कंटेंट को रिमूव नहीं किया, जिसके बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने यह कदम उठाया है। PTA स्पोकपर्सन ने बताया कि विकिपीडिया को 48 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन वेबसाइट ने आदेशों का पालन नहीं किया है।

PTA ने क्यों लगाया बैन?

विकिपीडिया एक फ्री, क्राउडसोर्स ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया है। आपको इस प्लेटफॉर्म पर तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। PTA ने बुधवार को पाकिस्तान में Wikipedia की सर्विस डिग्रेड कर दी थी।

पाकिस्तानी अथॉरिटी का कहना है कि वेबसाइट ने उनकी रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया, ना ही अपने प्लेटफॉर्म से कंटेंट को रिमूव किया है। अथॉरिटी ने कहा है ये बैन शुरुआत में नियमों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया है।

Press Release: PTA has degraded Wikipedia services in the country on account of not blocking / removing sacrilegious contents. pic.twitter.com/h6ZWuf8TnR



अगर विकिपीडिया अपने प्लेटफॉर्म से ईशनिंदा से जुड़े कंटेंट को रिमूव कर लेता है, तो अथॉरिटी बैन के फैसले पर रिव्यू करेगी। पाकिस्तान में यूजर विकिपीडियो को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में Wikimedia फाउंडेशन ने कहा था कि विकिपीडिया पर क्या कंटेंट मौजूद है और कंटेंट कैसे मेंटेन होता है, वो इस पर काम नहीं करते हैं।

क्या है Wikipedia का कहना?

Wikimedia फाउंडेशन ने ट्वीट कर इस मामले पर जानकारी दी है। फाउंडेशन ने लिखा, 'पाकिस्तान में विकिपीडिया को बैन कर दिया गया है। हमें 1 फरवरी को PTA की ओर से नोटिफिकेशन मिला था, जिसमें 48 घंटे में कंटेंट रिमूव करने के लिए कहा गया था।'

Wikipedia has been blocked in Pakistan.



Today, Pakistan’s Telecommunications Authority blocked @Wikipedia and other Wikimedia projects in the country.



Follow the thread for more information 🧵⬇️ (1/4)https://t.co/8xM73if9B2