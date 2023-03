नौ दिन से मैक्रों के एक फैसले से आखिर क्यों जल रहा फ्रांस?

नई दिल्ली। फ्रांस सरकार के एक फैसले के विरोध में बीते नौ दिनों से लोग सड़कों पर हैं। लोगों में नए पेंशन सुधार कानून को लेकर गुस्सा है। मैक्रों सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग अब उग्र हो गए हैं। इस बीच गुरुवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने भी उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

मध्य पेरिस में जहां आमतौर पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से होते हैं। वहां प्रदर्शनकारियों को उग्र होते देखा गया। यहां कई दुकानों की खिड़कियां तोड़ दी गईं, स्ट्रीट फर्नीचर नष्ट कर दिया गयाऔर रेस्तरां में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की गई। पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है।

