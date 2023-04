इमरान खान के खास एक के बाद एक कहां हो रहे गायब? पाकिस्तानी सेना पर लगा आरोप

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंस्टाग्राम को संभालने वाली टीम के प्रमुख को अगवा करने का मामला सामने आया है। खुद इमरान खान ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया है।

इमरान खान ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि उनकी पार्टी के इंस्टाग्राम प्रमुख अताउर रहमान को गुरुवार सुबह लाहौर से अगवा कर लिया गया।

खान ने रहमान को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए ट्वीट कर कहा कि बीती रात को एक और शख्स को अगवा किया गया। इस बार लाहौर के फैजल टाउन से पीटीआई के इंस्टाग्राम प्रमुख अताउर रहमान को अगवा कर लिया गया। हमारी सोशल मीडिया टीम के लोगों को लगातार अगवा किया जा रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अताउर हमारे साथ पिछले 15 सालों से थे।

उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते खुफिया एजेंसियों ने हमारे एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 'हमारा पाक' के प्रमुख वकास अमजद को उठा लिया था। उन्हें कथित तौर पर न्यायिक हिरासत में प्रताड़ित किया गया।

कहा जा रहा है कि पिछले महीने भी इमरान खान की पार्टी के एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर माशवानी को उठा लिया गया था।

