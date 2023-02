वॉटरफॉल जिसमे से बहती हैं 'आग की लपटें', ऐसा दुर्लभ नजारा दिखता वर्षों में, देखने के लिए उमड़ी भीड़

नई दिल्ली। आपने तमाम वॉटरफॉल देखे होंगे पर कभी वॉटरफॉल से पानी की जगह आग बरसते देखा है। शायद नहीं। पर अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क में यह दुर्लभ नजारा आपको दिख जाएगा, जिसे अनुभव करने और अपने कैमरे में कैद करने के लिए तमाम सैलानी पहुंचे हैं। आप सोच रहे होंगे कि वॉटरफॉल से आग कैसे बरस सकती है। पर सच में जब यह दुर्लभ प्राकृतिक नजारा होता है तो यह फायरफॉल ही बन जाता है।

डेलीमेल की रिपोर्ट के मुताबिक, कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क में एक छोटा सा झरना है, जिसका नाम हॉर्सटेल फॉल्स है। फरवरी के मध्य से अंत तक जब सूरज एक खास एंगल पर होता है तो उसकी रोशनी इसके पानी पर बैकलाइट की तरह काम करती है। इससे पानी थोड़े समय के लिए चमकीले नारंगी रंग का हो जाता है और देखने में ऐसा लगता है कि चट्टान से पानी की जगह आग की लपटें बह रही हों। यह नजारा वर्षों में एक बार दिखाई देता है और वह भी महज कुछ मिनट के लिए। इन दिनों जब यह नजारा दिख रहा तो उसका अनुभव करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

जादुई क्षण

कैलिफोनिया में यह इतना पॉपुलर हो गया है कि पार्क के अध‍िकारियों को लोगों को संभालने में खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों को यह विस्मयकारी लगता है। दुनियाभर से पेशेवर और शौकिया फोटोग्राफर इसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंच रहे हैं। योसेमाइट नेशनल पार्क के सार्वजनिक मामलों के अधिकारी स्कॉट गेडिमैन ने बताया, जब सूरज ठीक 90 डिग्री पर होता है तो यह अद्भुत नजारा दिखता है। यह जादुई क्षण है। घटना कुछ ही मिनटों तक चलती है और कई वर्षों बाद गुरुवार को यह नजारा दिखा।

Our view of Yosemite Firefall 2023 on 2/12. Every year with enough water and sunlight in mid-February, the sun catches Horsetail Falls and makes it look like falling lava. #firefall2023 pic.twitter.com/9HQwJAfAbc