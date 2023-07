Viral Video: इतने पुशअप किए एक घंटे में कि बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, जानिए एक घंटे में कितने किए पुशअप्स

नई दिल्ली। Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के इस एथलीट (Australian athlete) ने 1 घंटे में इतने पुशअप कर डाले कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड (most push ups in one hour) बन गया। इसी के साथ उसने पहले वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला।

विज्ञापन: "जयपुर में निवेश का अच्छा मौका" JDA अप्रूव्ड प्लॉट्स, मात्र 4 लाख में वाटिका, टोंक रोड, कॉल 8279269659

1 घंटे में कर डाले हजारों पुशअप

ऑस्ट्रेलियाई एथलीट (Australian athlete) डेनियल स्कैली (Daniel Scali) ने दूसरी बार एक घंटे में सबसे अधिक पुशअप करने का विश्व रिकॉर्ड (world record for the most pushups) तोड़ दिया है।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, फिटनेस प्रेमी डैनियल नवंबर 2022 में साथी ऑस्ट्रेलियाई लुकास हेल्मके द्वारा बनाए गए 3,206 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 3,249 पुश अप्स करने में कामयाब रहे। डैनियल ने इससे पहले अप्रैल 2022 में 3,182 पुश अप्स के साथ रिकॉर्ड बनाया था।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

डैनियल ने रिकॉर्ड बनाने के बाद क्या कहा

डैनियल ने बताया, “यह दिमाग है जो मेरी बांह को गलत संदेश भेज रहा है।” “तो कोमल स्पर्श, हलचल, हवा या पानी जैसी कोई भी चीज़ मुझे दर्द देगी।”

डेनियल ने कहा, “कंधे के ऊपर से लेकर हाथ तक मुझे जलन कुछ ज्यादा महसूस होने लगी और आप देखेंगे कि मुझे वास्तव में दर्द से राहत पाने के लिए नीचे झुकना पड़ा और अपना हाथ फैलाना पड़ा।”

How many push ups can fitness king Daniel Scali do in one hour? pic.twitter.com/x4avlD7RPf — Guinness World Records (@GWR) June 21, 2023



यह खबर भी पढ़ें: 'मेरे बॉयफ्रेंड ने बच्चे को जन्म दिया, उसे नहीं पता था वह प्रेग्नेंट है'

दर्द से राहत पाने के लिए डैनियल अपनी बाईं बांह पर एक कंप्रेशन बैंड पहनते है, हालांकि उनके रिकॉर्ड प्रयासों के दौरान इसे दूर करना अभी भी एक बड़ी बाधा है।

इस पुश अप रिकॉर्ड का प्रयास करते समय, आठ मिनट के आसपास उनका हाथ में काफ़ी अधिक “दर्द” हो गया था।

Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप