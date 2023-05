Video: अंतरराष्ट्रीय मंच पर यूक्रेन के सांसद ने रूसी डिप्लोमेट के मुंह पर मुक्का जड़ दिया

नई दिल्ली। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक ऐसी घटना देखने को मिली, जिससे संकेत मिले कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव किस सीमा तक पहुंच गया है। यहां रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच हाथापाई देखने को मिली। अंकारा में ब्लैक सी इकोनमिक कम्यूनिटी की बैठक में पहले रूसी प्रतिनिधि ने वहां लगे यूक्रेन के झंडे को फाड़ा और फिर दोनों देशों के प्रतिनिधि भिड़ गए।

यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच इस हाथापाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि यूक्रेनी सांसद ऑलेक्ज़ेंडर मारिकोव्स्की अपने देश के झंडे के साथ खड़े हुए हैं। इस बीच एक रूसी प्रतिनिधि पीछे से आते हैं और यूक्रेन का झंडा खींचकर ले जाते हैं। ये देख यूक्रेनी प्रतिनिधि गुस्से में रूसी प्रतिनिधि के पीछे जाते हैं और उनके मुंह पर मुक्का जड़ देता हैं।

इसके बाद कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा रूसी प्रतिनिधि को रोका जाता है। हालांकि, इस दौरान यूक्रेनी प्रतिनिधि अपना झंडा वापस ले लेते हैं। फेसबुक पर घटना का एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने यूक्रेनी में लिखा: "हमारे झंडे से हाथ दूर रखो।" मौके पर मौजूद अन्य लोग घटना का वीडियो बनाते नजर आए।

बता दें कि इस घटना से एक दिन पहले ही क्रेमलिन में रूपी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर ड्रोन अटैक हुआ, जिसके बाद यूक्रेन-रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। हालांकि, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक की घटना से इनकार किया।

🥊 In Ankara 🇹🇷, during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia 🇷🇺 tore the flag of Ukraine 🇺🇦 from the hands of a 🇺🇦 Member of Parliament.



The 🇺🇦 MP then punched the Russian in the face. pic.twitter.com/zUM8oK4IyN