वरुण धवन और जाह्नवी कपूर 'बवाल' करने को तैयार, फिल्म की रिलीज डेट का हुआ ऐलान

मुंबई। आमिर खान स्टारर दंगल (Dangal) और सुशांत सिंह राजपूत व श्रद्धा कपूर के साथ छिछोरे (Chhichhore) जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले निर्देशक नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari)की अगली फिल्म बवाल (Bawaal) है। बवाल में जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) और वरुण धवन (Varun Dhawan) की जोड़ी दर्शकों को बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। फिल्म बीते लंबे वक्त से चर्चा में बनी थी और अब फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। दर्शक पहली बार जाह्नवी-वरुण को एक साथ देखने के लिए एक्साइटिड हैं।

कब रिलीज होगी बवाल

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर बवाल को लेकर लगातार दर्शकों के बीच बातें हो रही है। ये 'छिछोरे'(जिसने बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता) के साथ सफल पारी दर्ज करा चुके फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला और नितेश तिवारी का साथ में अगला प्रोजेक्ट है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के एक्साइटमेंट लेवल को बरकरार रखते हुए अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का एलान कर दिया है। ये फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

National Award-Winners #SajidNadiadwala & @niteshtiwari22 are back with #BAWAAL. Watch their epic creation on 6th October 2023 in theatres near you!



Starring @Varun_dvn & #JanhviKapoor @earthskynotes @ashwinyiyer @WardaNadiadwala