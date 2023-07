UAE: शोरूम में पैसों से भरी ट्रे लेकर दिखाई अमीरी, Video वायरल होने पर अरेस्ट हुआ

नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एक शख्स को यूएई के लोगों का मजाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शख्स ने एक कॉमेडी वीडियो शेयर किया है जिसमें वो यूएई के लोगों की तरह पोशाक पहने दिख रहा है। शख्स कार के एक शोरूम में नोटों की गड्डी लेकर घुसता है और कार खरीदने की नकल करता है।

यूएई की न्यूज एजेंसी WAM की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स पर लोगों की भावनाओं को भड़काने और सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचाने का प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप लगा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स अमीराती पोशाक में अपने दो असिस्टेंट के साथ एक लग्जरी शोरूम में घुसता है। उसके दोनों असिस्टेंट पैसों से भरी ट्रे लेकर उसके पीछे चलते दिख रहे हैं। कथित तौर पर शख्स किसी एशियाई देश का है।

अफवाहों और साइबर अपराधों से निपटने के लिए यूएई के फेडरल प्रोसिक्यूशन ने आदेश दिया है कि आगे की जांच होने तक शख्स को हिरासत में रखा जाए। शख्स पर यूएई के लोगों का अपमान करने वाले कंटेंट को पब्लिश करने का भी आरोप लगा है।

'सबसे महंगी कार दिखाओ'

वीडियो में शख्स अरबी एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलता दिख रहा है। वो शोरूम में घुसते ही कहता है कि उसे सबसे महंगी कार दिखाई जाए। लेकिन जब उसे शोरूम की सबसे महंगी कार दिखाई जाती है जिसकी कीमत 22 लाख दिरहम (4 करोड़, 93 लाख 54 हजार 536 रुपये) होती है तब वह उस गाड़ी को यह कहते हुए खरीदने से इनकार कर देता है कि उसे और महंगी गाड़ी चाहिए।

लेकिन तभी एक पल में ही वो चार गाड़ियां पसंद कर उन्हें खरीद लेता है। इन गाड़ियों में रोल्स रॉयस, मर्सिडीज भी शामिल होती हैं। गाड़ियां खरीदते हुए वो स्टोर असिस्टेंट की तरफ पैसे फेंकता हुआ कहता है कि वो जाकर कॉफी पी ले।

समाचार एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वो कहता है, 'मुझे महंगी गाड़ियों की जरूरत है।'

वीडियो के सामने आने के बाद से ही लोग इस स्पूफ वीडियो की काफी आलोचना कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शख्स ने यूएई के लोगों का अपमान किया है।

'वीडियो UAE के लोगों की गलत छवि पेश करता है'

कहा जा रहा है कि यह वीडियो यूएई के लोगों की गलत और आपत्तिजनक मानसिक छवि को बढ़ावा देता है, उनका मजाक उड़ाता है और दिखाता है कि यूएई के लोगों पैसे की इज्जत नहीं करते।

पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस ने कार शोरूम के मालिक को भी पूछताछ के लिए बुलाया। शोरूम के मालिक ने कानूनी पचड़े में फंसने से बचने के लिए वीडियो की आलोचना की और यूएई के सामाजिक मूल्यों को महत्व पर जोर दिया।

यूएई में अफवाह और गलत खबरें फैलाने को लेकर सख्त कानून है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो पर कड़ी नजर रखी जाती है। पिछले महीने इसी तरह के एक मामले में एक महिला को छह महीने जेल की सजा हुई थी और उसे 60 हजार दिरहम का जुर्माना भी भरना पड़ा था।

