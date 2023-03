मास्‍को। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है और कई विश्‍लेषकों को डर सता रहा है कि यह विश्‍वयुद्ध में बदल सकता है। रूस लगातार परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है, वहीं अमेरिका ने भी यूरोप में महाविनाशक परमाणु बमों की तैनाती करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इस बीच अब अमेरिका के महाविनाश लाने वाले सीक्रेट प्‍लेन E-6B मर्करी को यूरोप में देखा गया है। इस अत्‍याधुनिक विमान की मदद से अमेरिका दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने का आदेश दे सकता है। इस विमान के देखे जाने के बाद रूस की टेंशन बढ़ गई है।

दुनिया में अमेरिका और रूस ही ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह का 'डूम्‍सडे प्‍लेन' मौजूद है। यह एक तरह का एयरबॉर्न कमांड पोस्‍ट होता है जो इस तरह से बनाया गया है कि उससे परमाणु हमला किया जा सकता है और अगर दुश्‍मन परमाणु हमला करता है तो यह प्‍लेन उससे आसानी से बच निकलता है। इस महातबाही लाने वाले प्‍लेन का निर्माण शीत युद्ध के समय किया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को देखते हुए इन विमानों का महत्‍व और भी ज्‍यादा बढ़ गया है।

अमेरिका के पास 5428 परमाणु बम, रूस के पास कहीं ज्‍यादा

यूरोप में अमेरिका के सैन्‍य अभियानों के लिए जिम्‍मेदार जर्मनी स्थित अमेरिकी यूरोपीय कमांड ने E-6B मर्करी प्‍लेन के यूरोपीय देश आइसलैंड में उतरने की तस्‍वीर पोस्‍ट की है। E-6B मर्करी प्‍लेन एक कमांड पोस्‍ट और संचार प्‍लेन है। अमेरिकी सेना की यही कमान रूस और तुर्की से लगे इलाकों में सुरक्षा और अन्‍य अभियानों को अंजाम देती है। अमेरिकी सेना ने ट्वीट करके कहा कि इस प्‍लेन ने यूरोपीय कमांड एरिया में अभियान चलाते हुए आइसलैंड लैंड किया है।

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4