'जन्नत' की सीढ़ियां कहा जा रहा है इन्हें, देखें आखिर क्यों वायरल हो रहा है ये पुराना वीडियो

नई दिल्ली। दरियाओं को लांघते हुए ऊंचाइयों की सैर करने का शौक है तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो यकीनन आपके लिए ही है। एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आंखों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसी जगह इस धरती पर सचमुच है। जो दावा करती है कि वो आपको जीते जी 'जन्नत' की सैर करा सकती है। बस आप में हौसला होना चाहिए उन बुलंदियों तक पहुंचने का, जहां खड़े होकर आप 'जन्नत' के नजारे का लुत्फ उठा सके। जन्नत की सैर कराने वाली ऐसी ही सीढ़ियों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वैसे तो वीडियो पुराना है, लेकिन एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा है और उसी रोमांच के साथ पसंद भी किया जा रहा है।

कहां हैं जन्नत की सीढ़ी

'जन्नत' या स्वर्ग की सीढ़ी के नाम से मशहूर ये सीढ़ियां मौजूद हैं ऑस्ट्रिया के Gosaukamm Range में जो, Salzkammergut resort area में आता है। नेशनल जियोग्रॉफिक के मुताबिक, ये सीढ़ियां लोहे और दूसरे मेटल्स और केबल से मिलकर बनाई गई हैं, जो 43 मीटर ऊंची हैं। जमीन से इन सीढ़ियों की ऊंचाई 700 मीटर है। ये वीडियो ट्विटर पर Massimo नाम के हैंडल पर देखा जा सकता है, जो असल में पहले साल 2020 में भी वायरल हो चुका है।

यहां देखें वीडियो

The 43-meter sky-high ladder known as the 'Stairway To Heaven' in Austria hangs 700-meters off the ground. It's made of steel cables and it is the highlight of a climbing tour in Austria's Salzkammergut resort area



