ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही मचा हाहाकार, खिड़की तोड़कर भागने लगे लोग, Video वायरल

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें कुछ लोगों को ट्रेन की खिड़की तोड़कर भागते हुए देखा जा सकता है। मामला लंदन का बताया जा रहा है। लोगों को खिड़कियां इसलिए तोड़नी पड़ीं, क्योंकि ट्रेन के दरवाजे नहीं खुल रहे थे। जबकि फायर अलार्म बज चुका था। ऐसे में लोगों के पास खुद की जान बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रेन में काफी धुंआ था।

घटना के बाद ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की तरफ से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी गई है। साथ ही फायर ब्रिगेड तैनात करने की पुष्टि की गई। सोशल मीडिया पर लोग घटना को लेकर काफी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि इमरजेंसी के वक्त भी दरवाजे क्यों नहीं खुले।

ट्विटर पर जेक शार्प नामक शख्स ने इसका वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि वह क्लैफाम कॉमन में ट्रेन में फंसे हुए हैं, जो धुंए से भरी है, दरवाजे खुल नहीं रहे थे। जेक ने कहा कि स्टेशन के स्टाफ ने घटना पर सही प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन को कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए।

लाखों लोगों ने देखा वीडियो

जवाब में ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने कहा कि फायर ब्रिगेड को पता चला है कि वहां आग नहीं लगी थी। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। जेक द्वारा शेयर किए गए वीडियो को तीन मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। इस पर लोग खूब कमेंट भी कर रहे हैं।

Stuck on the train at Clapham Common and carriages filling with smoke, doors won’t open if it wasn’t for workmen on the platform we wouldn’t have got out! @TfL you should be ashamed! The response from station staff was horrific! @SkyNews @BBCNews @itvnews pic.twitter.com/D0MHItF0R3