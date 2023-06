लंदन में टेमप्रेचर का टॉर्चर, तीन जवान प्रिंस विलियम के सामने ही बेहोश होकर गिर पड़े

नई दिल्ली। अच्छे मौसम के लिए मशहूर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इन दिनों पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। वहां गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इस चिलचिलाती धूप और चुभती गर्मी में सेना के जवान भी इससे परेशान हैं। प्रिंस विलियम के सामने ही सेना के तीन जवान गर्मी से गश खाकर गिर पड़े।

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, वार्षिक ट्रूपिंग द कलर परेड के लिए प्रिंस विलियम के सामने अंतिम रिहर्सल के दौरान शनिवार को तीन सैनिक बेहोश हो गए। सैनिकों ने लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में ऊनी वर्दी और भालू की खाल वाली टोपी पहन रखी थी। लंदन में शनिवार को पारा 30 डिग्री को पार कर गया था।

रिहर्सल के बाद प्रिंस विलियम ने एक ट्वीट में लिखा, "आज सुबह की गर्मी में कर्नल की समीक्षा में हिस्सा लेने वाले हरेक सैनिक को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुश्किल हालात लेकिन आप सभी ने वास्तव में अच्छा काम किया। धन्यवाद।" एक फॉलो-अप ट्वीट में उन्होंने लिखा, "इस तरह के आयोजन में जो मेहनत और तैयारी होती है, उसका श्रेय इसमें शामिल सभी लोगों को जाता है, खासकर आज की परिस्थितियों में।"

Conducting the Colonel's Review of the King's Birthday Parade today. The hard work and preparation that goes into an event like this is a credit to all involved, especially in today’s conditions. pic.twitter.com/IRuFjqyoeD