कांपते हुए नजर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, VIDEO देखकर लोग बोले- क्या कोई गंभीर बीमारी है?

मास्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत ठीक नहीं है। ऐसी खबरें बीते कुछ समय से मीडिया में आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन कैंसर या पार्किसंस बीमारी से पीड़ित हैं, हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर इन दावों की पुष्टि कभी नहीं की। लेकिन उनका एक ताजा वीडियो इस संदेह को और भी ज्यादा मजबूत करता है क्योंकि इसमें वह कांपते हुए नजर आ रहे हैं।

वायरल वीडियो में पुतिन का पैर कांप रहा है और वह इसे मरोड़ते हुए और झटकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि कुर्सी पर बैठे पुतिन एक जगह अपना पैर रखने से असहज महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वह लगातार अपने पैर को झटक रहे हैं।

ये वीडियो उस वक्त का है, जब पुतिन बेलारूस के उनके समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस वीडियो को इंटरनेट पर देखा जा सकता है।

Putin's feet during his meeting with Lukashenko.



Is this Morse code? pic.twitter.com/eRmvSBDQOn