पुतिन ICC से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद दिखे पहली बार, क्रीमिया में लंगड़ाते आए नजर

नई दिल्ली। कथित युद्ध अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार सामने आए। उन्हें क्रीमिया में एक स्कूल और बच्चों के कला केंद्र का उद्घाटन करने के दौरान लंगड़ाते हुए देखा गया। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। यह ऐसा कदम थी जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई थी।

यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन गेराशचेंको ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी यात्रा के दौरान "लंगड़ाते हुए" दिख रहे थे। वीडियो में, पुतिन को अपने सहयोगियों के साथ सिर झुकाकर चलते देखा जा सकता है क्योंकि वे उन्हें जानकारी दे रहे हैं।

रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा किए जाने के अब नौ साल पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा को क्रेमलिन द्वारा "पुनर्मिलन" की घटना करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले, रूसी राष्ट्रपति के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में सेवस्तोपोल में सरकारी टीवी पर उन्हें प्रोग्राम में फिजिकली शामिल होते देखा गया।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि व्लादिमीर पुतिन क्रीमिया के सबसे बड़े शहर में कार चलाकर पहुंचे थे। पुतिन की यह यात्रा यूक्रेन से बच्चों के कथित अपहरण से संबंधित युद्ध अपराधों के लिए आईसीसी द्वारा व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के ठीक एक दिन बाद हुई है।

It turns out Putin came to Crimea to open an art school.



At least that's what occupational authorities sY about his visit. And they report he drove there himself… pic.twitter.com/Namm0rOuyv