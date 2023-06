'मुझसे शादी कर लो' बीवी ने पहले तलाक लिया, फिर गिड़गिड़ाई पति से माफी के लिए!

Wife Begs Ex To Take Her Back After Divorce: महिला तो पहले तो अपने पति से तलाक ले लिया। फिर उसे अपनी गलती का अहसास हुआ तो दोबारा शादी करने पर अड़ गई। समाज की परवाह किए बिना पूर्व पति के घर के सामने हाथ में बाकायदा बैनर लेकर धरना दिया। कड़ी धूप में 6 घंटे तक बैठी रही और उससे शादी के लिए भीख मांगती रही।