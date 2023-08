शख्स करता रहा सुसाइड VIDEO बनाते रहे लोग, बिजली के खंभे पर चढ़कर हाईटेंशन तार लिया छू

नई दिल्ली। Viral Video: बिजली की हाईटेंशन तार से कई हादसे हुए हैं। कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिसमें बिजली की तार छूते हुए इंसान की मौत हो गई है। अमूमन इस तरह के हादसे बिजली के खंभे पर तार ठीक कर रहे कर्मचारियों के साथ होता है। कई बार इस तरह के हादसों से मौके पर ही मौतें हुई हैं। अब एक बार फिर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बिजली के खंभे पर चढ़कर तार को छू लेता है। ऐसा करने के बाद मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। इस वीडियो को अभी तक 2.3 मिलियन लोग देख चुके हैं। वहीं ढेरों यूजर्स इस वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं।

पोल पर चढ़कर शख्स ने छू लिया हाईटेंशन तार

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप डर जाएंगे। दरअसल, इस वीडियो में एक शख्स बिजली की तार वाली ऊंची पोल पर चढ़ता नजर आ रहा है। तार के बीच से निकलता हुआ ये शख्स खंभे के सबसे ऊपर से गुजर रही तार के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वह शख्स उस बिजली की तार को छू लेता है, जिसके बाद वहां से तेज आग निकलती है और वह शख्स नीचे जमीन पर गिर जाता है। वीडियो में बहुत सारे लोग उस खंभे के नीचे खड़े नजर आ रहे हैं, जो उसका वीडियो बना रहे होते हैं। इस तरह बिजली की तार छू कर उस शख्स ने खुदकुशी कर ली।

What Do People Expect To Happen When Touching An Electric Wire?🤨🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/y251DuCMOR