कीव। यूक्रेन में भीषण युद्ध के बीच कीव के आसमान में आग का एक विशाल गोला दिखाई दिया है। पहले यह रिपोर्ट आई थी कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का सैटलाइट गिरा है लेकिन अब उसने इसका खंडन किया है। नासा ने कहा कि RHESSI सैटलाइट यूक्रेन में नहीं गिरा है। यूक्रेन के आसमान में इतना तेज प्रकाश दिखाई दिया जिससे लोगों को लगा कोई उल्‍कापिंड धरती पर गिरा है। युद्ध के बीच इस प्रकाश को देखकर लोग दहशत में आग गए।

इस आग के गोले के बाद कीव के आसमान में एयर रेड का अलर्ट जारी कर दिया गया। सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे इस घटना के वीडियो में नजर आ रहा है कि एक अज्ञात ऑब्‍जेक्‍ट कीव के आसमान में दिखाई दे रहा है। ठीक उसी समय एयर रेड के सायरन सुनाई देने लगे और अटकलों का बाजार गरम हो गया। स्‍थानीय लोगों को डर सताने लगा कि कहीं यह नासा का RHESSI सैटलाइट तो नहीं है। यह सैटलाइट 21 साल के बाद धरती पर गिर रहा है।

नासा ने दिया बयान, लोगों ने ली राहत की सांस

यूक्रेन के अधिकारियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह नासा का सैटलाइट था लेकिन बाद में अमेरिकी एजेंसी ने इस अटकल को खारिज कर दिया। नासा ने कहा कि उसका सैटलाइट अभी अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में मौजूद है। नासा के इस बयान के बाद स्‍थानीय लोगों का डर खत्‍म हुआ। कीव शहर के सैन्‍य प्रशासन के प्रमुख सर्गेई पोपको ने कहा कि 19 अप्रैल को करीब 10 रात को कीव के आकाश में किसी ऑब्‍जेक्‍ट का बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया।

Can’t catch a break... First air raid alert in Kyiv in several days went off tonight. The reason? According to authorities, NASA satellite debris fell to earth, passing through the airspace of Ukraine’s capital around 10pm and illuminating the sky. pic.twitter.com/vSlmCoUY5W