जो बाइडेन दूसरा कदम बढ़ाते ही लड़खड़ाए, औंधे मुंह जमीन पर गिरे, देखें वीडियो

नई दिल्ली। US President Joe Biden: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) गुरुवार (1 जून) को यूएस एयरफोर्स एकेडमी समारोह में शिरकत के बाद जब वापस लौट रहे थे तो मंच पर उनके कदम लड़खड़ा गए और 80 साल के बाइडेन बुरी तरह गिर पड़े।

जो बाइडेन को तुरंत यूएस एयरफोर्स के अधिकारियों ने संभाला और उन्हें कार तक पहुंचाया। बाइडेन के मंच पर गिरने के बाद तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

कैडेट से हाथ मिलान के बाद गिरे

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूएस एयरफोर्स एकेडमी में शुरुआती भाषण देने के बाद एक कैडेट से हाथ मिलाया, जिसके आगे बढ़ने के तुरंत बाद लड़खड़ा गए। जो बाइडेन गिरने के तुरंत बाद किसी सामान की तरफ इशारा किया, जिसके वजह से वो गिर गए थे। स्टेज पर एक छोटे काले रंग का सैंडबैग रखा हुआ था, जिसे शायद ठोकर खा कर राष्ट्रपति बाइडेन गिर गए।

जो बाइडेन का पहले भी टूट चुका है पैर

व्हाइट हाउस के कमिन्युकेशन डायरेक्टर बेन लाबोल्ट ने बाइडेन के गिरने के कुछ ही समय बाद ट्वीट किया कि वह ठीक हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। वो राष्ट्रपति चुनाव 2024 के मैदान में फिर मैदान में फिर से उतरने वाले हैं। जो बाइडेन हाल ही में जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में लड़खड़ा गए थे। हालांकि, बाइडेन गिरते-गिरते बच गए थे।

BREAKING: Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo