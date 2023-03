Italian Plane Crash: इटली में एयरफोर्स के दो प्लेन हवा में टकराए, पायलट की हुई मौत, देखें वीडियो

नई दिल्ली। Italian Air Force Plane Crash: इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) ने जानकारी देते हुए बताया कि दो इतालवी (Italain) एयर फोर्स के प्लेन विमान मंगलवार (7 मार्च) को रोम के उत्तर-पश्चिम में प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान बीच हवा में टकरा गए। इस विमान दुर्घटना में प्लेन चलाने वाले दोनों पायलटों की मौत हो गई।

इतालवी एयरफोर्स (Air Force) की एक प्रेस रिलीज के रिपोर्ट के अनुसार दोनों पायलट U-208 ट्रेनिंग प्लेन में सवार थे और एक ट्रेनिंग मिशन में भाग ले रहे थे। हालांकि, अभी तक ये बात नहीं पता चल पाई है कि टक्कर होने के पीछे मुख्य वजह क्या है।

इटली की महिला प्रधानमंत्री ने जताया शोक

इटली (Italy) की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि गाइडोनिया के पास एक प्रशिक्षण दुर्घटना के दौरान वायु सेना के दो पायलटों की मौत के बारे में सुनकर हम निराश हो गए। इसके लिए प्रधानमंत्री ने पायलटों के परिवारों और वायु सेना के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि U-208 एक लाइट वेट सिंगल इंजन वाला प्लेन है। इसमें चार पैसेंजर तक की बैठने की क्षमता है। प्लेन की मैक्सिमम स्पीड 285 किमी (177 मील प्रति घंटा) है।

Circulating footage of the crash site near Rome, Italy, where two training Air Force aircrafts collided and both pilots are reportedly killed. #Italy pic.twitter.com/Y4sWF1OipS