इजरायल: तेल अवीव में हुए आतंकवादी हमले में एक की मौत, अन्य 5 घायल; यह निर्देश दिया PM नेतन्याहू ने 

यरुशलम। इजरायल के तेल अवीव में हुए एक संदिग्ध हमले में शुक्रवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य पांच घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आई।

मैगन डेविड एडोम एंबुलेंस सेवा के मुताबिक, तेल अवीव हमले के सभी पीड़ित पर्यटक थे। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रिजर्व बॉर्डर पुलिस को बुलाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सेना को आतंकवादी हमलों का सामना करने के लिए अतिरिक्त बलों को जुटाने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला ?

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हमलावर ने साइकिल लेन पर चल रहे पर्यटकों पर गाड़ी चढ़ा दी। जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य पांच घायल हैं। हालांकि, पुलिस ने इसे आतंकवादी हमला बताया है।

पुलिस के अनुसार, तेल अवीव के चार्ल्स क्लोर पार्क में आतंकवादी द्वारा लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना से उपजा हंगामा पास के एक गैस स्टेशन में मौजूद एक अधिकारी ने सुना।

पुलिसकर्मियों ने हमलावर को किया बेअसर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिसकर्मी जब हमलावर की कार के पहुंचे, तो वह अपने हथियार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने हमलावर को बेअसर कर दिया।

