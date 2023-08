पुतिन का दुश्मन प्रिगोझिन क्या जिंदा है? नए वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

मॉस्को। वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में प्रिगोझिन कथित तौर पर अपनी मौत से अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। वैगनर ग्रुप से जुड़े एक टेलीग्राम चैनल द्वारा जारी की गई छोटी सी क्लिप में, प्रिगोझिन को अपनी भलाई और अपनी सुरक्षा के लिए संभावित खतरों के बारे में बात करते हुए सुना जाता है। वह सेना जैसे कपड़े और टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनके दाहिने हाथ पर घड़ी भी बंधी हुई है।

बता दें कि वैगनर ग्रुप के चीफ का ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब खुद रूसी एजेंसियां उनके मारे जाने की पुष्टि कर चुकी हैं। रूस की जांच समिति ने पुष्टि की है कि निजी सैन्य संगठन 'वैगनर' के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। समिति की प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रेंको ने रविवार को एक बयान में कहा कि फॉरेंसिक जांच के बाद, दुर्घटनास्थल पर मिले सभी 10 शवों की पहचान की गई।

हम वीडियो के स्थान या तारीख की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो को चलती गाड़ी में फिल्माया गया था। हालांकि, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, उनके कपड़े 21 अगस्त को जारी एक वीडियो में दिखाई गई शक्ल से मेल खाते हैं। वैगनर बॉस को यह कहते हुए सुना गया कि वीडियो अफ्रीका में फिल्माया गया है।

वीडियो में प्रिगोझिन कहते हैं, "उन लोगों के लिए जो चर्चा कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं या नहीं, मैं क्या कर रहा हूं। आज यह वीकेंड है, अगस्त 2023 का दूसरा भाग, मैं अफ्रीका में हूं। तो उन लोगों के लिए जो मुझे खत्म करने, या मेरी निजी जिंदगी, मैं कितना कमाता हूँ या जो कुछ भी वे चर्चा करना पसंद करते हैं, करें - यह सब ठीक है।"

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

इस क्लिप ने एक्स (ट्विटर) पर एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। वीडियो को यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन गेराशचेंको ने साझा किया है। एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए कहा, "हम उनकी मौत के बाद से ही प्रिगोझिन के और वीडियो सामने आने की उम्मीद कर रहे हैं। विशेष रूप से अंतरंग जीवन, कमाई आदि के बारे में। तो वह अब ठीक है, 2 मीटर जमीन के अंदर।"

बता दें कि रूस की जांच समिति ने बयान में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि दुर्घटना का कारण क्या हो सकता है। रूस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि प्रिगोझिन (62) और उनके शीर्ष सहयोगियों को लेकर जा रहा एक निजी विमान मॉस्को के उत्तर पश्चिम में बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच रास्ते में विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सभी सात यात्रियों और चालक दल के तीन सदस्यों की मौत हो गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सत्ता को चुनौती देने वाले सशस्त्र विद्रोह का प्रिगोझिन के नेतृत्व करने के दो महीने बाद यह घटना घटी थी।

A video of Prigozhin appeared that is reportedly filmed in Africa not long before his death.

"So, fans of discussing my death, intimate life, earnings, etc., I am doing fine," Prigozhin says. pic.twitter.com/UcIKpgLNZi