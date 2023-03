'लोहे की सलाखें' नहीं रोक पाई मगरमच्छ को, पब्लिक दंग रह गई खूंखार जानवर की ताकत देखकर, देखे वीडियो

नई दिल्ली। Magarmach Ka Viral Video : अमेरिका के फ्लोरिडा में मगरमच्छों का दिखना बेहद आम है। जी हां, सोशल मीडिया पर आए दिन फ्लोरिडा के मगरमच्छों के हैरान करने वाले वीडियो वायरल होते हैं। इन दिनों एक ऐसा क्लिप वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। दरअसल, इस वायरल क्लिप में एक मगरमच्छ लोहे की बाड़ को पार करता नजर आ रहा है। लेकिन बाड़ को पार करने के लिए उसने जो किया वह लोगों की सोच से परे है। क्योंकि भैया... वह सलाखों को अपने शरीर से चौड़ करता दिख रहा है।

हालांकि, इस क्लिप को देखकर जहां कुछ लोगों ने लिखा कि यह फ्लोरिडा में बहुत सामन्य है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह संपादित वीडियो है। बाकी पहले आप क्लिप देखें और फिर बताएं कि क्या सच में किसी फिल्मी हीरो की तरह सलाखों को ऐसे मोड़ सकता है?

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

सही में मगरमच्छ इतने पावरफुल होते हैं?

इस क्लिप को ट्विटर पर @MattDevittWINK ने पोस्ट किया, और लिखा- फ्लोरिडा का मगरमच्छ बनाम लोहे की बाड़। जरा देखिए कैसे इस विशालकाय मगरमच्छ लोहे की सलाखों को मोड़कर उसके पार चला गया। यह सिर्फ फ्लोरिडा में देखने को मिल सकता है। अबतक इस वीडियो को 9 लाख 38 हजार से ज्यादा लाइक्स और दो हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। इसके अलावा यूजर्स ने हैरानी भरी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक बंदे ने लिखा- वैसे यह भयानक है। दूसरे ने टिप्पणी की कि मैं इन्हें रोज ही देखती हूं। इसी तरह से अन्य यूजर्स ने बताया कि यकीन नहीं होता कि मगरमच्छ इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं। वैसे आपने कभी किसी मगर को इस तरह से लोहे की सलाखों को मोड़ते देखा है?

यह खबर भी पढ़ें: 'मेरे बॉयफ्रेंड ने बच्चे को जन्म दिया, उसे नहीं पता था वह प्रेग्नेंट है'

यहां देखें मगरमच्छ का वायरल वीडियो



FLORIDA GATOR VS METAL FENCE 🐊😳

Check out this big guy bend the bars and plow right through it this week in Placida. He eventually got through according to the @WINKNews viewer who shot the video. Only in #Florida! @GatorsDaily pic.twitter.com/3GCWtWhUnO