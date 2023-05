किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक के दौरान घोड़ा बिदकर घुसा भीड़ में, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। UK King Charles Royal Horse: ब्रिटेन में किंग चार्ल्स III की ताजपोशी (King Charles III Coronation) का समारोह दुनियाभर में लाइव देखा गया। वहां किसी 'राजा' का 70 वर्षों बाद राज्याभिषेक किया गया, इस दौरान हजारों लोग बकिंघम पैलेस और उसकी सड़कों पर मौजूद रहे। किंग चार्ल्स III सोने-चांदी से सजी 6 घोड़ों की बग्घी पर सवार थे, और उनके साथ घुड़सवारों की पूरी पलटन चल रही थी। उस दौरान एक ऐसी घटना हुई, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है।

दरअसल, किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक के दौरान एक घोड़ा सैनिकों के झुंड में घुस गया। उससे भीड़ तितर-बितर होने लगी। घोड़े पर सवार सैनिक उसे काबू करने की कोशिश करता रहा, लेकिन काफी देर बाद भी घोड़ा काबू में नहीं आया। यह पूरा वाक्या कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में आप घोड़े को मार्च की लाइन से हटते हुए और भीड़-कंट्रोल करने वाले बैरियर से टकराते हुए देख सकते हैं।

यह घटना किंग चार्ल्स III के वेस्टमिंस्टर एबे से बकिंघम पैलेस वापस जाने के कुछ ही मिनट बाद हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मेटल बैरियर गिरने से दंग रह गए दर्शक घोड़े के रास्ते से हट गए। उस दौरान लोगों को चोट लगने की आशंका के चलते एक स्ट्रेचर लाया गया था, लेकिन इस घटना में किसी को चोट नहीं आई।

6 घोड़ों वाली बग्घी पर सवार थे किंग

किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला जिस बग्घी पर सवार थे, उसमें सफेद रंग के 6 घोड़े जोते गए। उन घोड़ों को 3 सारथी हांक रहे थे। बग्घी के पिछले हिस्से पर 2 सैनिक सवार थे। बग्घी के आगे-पीछे घुड़सवार सैनिकों का काफिला चल रहा था।

