हिरोशिमा: बाइडेन चलकर आए PM मोदी के पास और लगाया गले, G-7 समिट में दिखी भारत-US के रिश्तों की गर्मजोशी

नई दिल्ली। PM Modi Japan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जापान के हिराशिमा में जी-7 की बैठक में शामिल होने पहुंच गए हैं। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हुए हैं। बाइडेन जैसे ही वहां पहुंचे, वह पीएम मोदी को देखते हुए उनके पास जा पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। पीएम ने भी उन्हें उसी गर्मजोशी के साथ गले लगाया। भले ही उनकी यह मुलाकात कुछ ही देर की थी लेकिन इससे चीन की चिंता जरूरत बढ़ सकती है। इस बैठक में जापान और अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली के साथ-साथ यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हुई हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा के मुताबिक इस बैठक में सम्पर्क बढ़ाने, सुरक्षा, परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं स्वास्थ्य तथा विकास के अलावा डिजिटलीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

हिरोशिमा में गांधी की प्रतिमा का अनावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले शनिवार को हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा अहिंसा के विचार को आगे बढ़ाएगी। मेरे लिए यह जानना एक बड़ा क्षण है कि मैंने जापानी पीएम को जो बोधि वृक्ष उपहार में दिया था, वह यहां हिरोशिमा में लगाया गया है ताकि लोग यहां आने पर शांति के महत्व को समझ सकें।

