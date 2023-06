ग्रीस: समुद्र में प्रवासियों से भरा जहाज डूबा, अब तक 79 की मौत, सैकड़ों लोग लापता 

एथेंस। ग्रीस में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां दक्षिणी पेलोपोनिसे क्षेत्र से लगभग 75 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में देर रात प्रवासियों से भरी मछली पकड़ने वाला छोटा जहाज डूब गया। इस हादसे में करीब 79 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। हादसे की जानकारी होते ही तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बचाव अभियान में तटरक्षक बल के छह पोत, नौसेना का एक जहाज, सेना का एक परिवहन विमान और वायु सेना के एक हेलीकॉप्टर समेत ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। तटरक्षक बल ने बताया कि अंधेरे के कारण रेक्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा था लेकिन गुरुवार तड़के ही इसे फिर से शुरू कर दिया गया।

अब तक 104 लोग बचाए जा चुके

घटना में बचाए गए दर्जनों प्रवासियों को एम्बुलेंस सेवा से शिविरों में उपचार के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 104 लोगों को बचाया जा चुका है। इनमें मिस्र के 30, पाकिस्तान के 10, सीरिया के 35 और दो फिलिस्तीनी शामिल हैं। यूनान तटरक्षक बल ने बताया कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि नौका पर सवार कितने यात्री लापता हैं। माना जा रहा है कि इटली जा रही यह नौका पूर्वी लीबिया के टोब्रुक इलाके से रवाना हुई थी।

Another horrific shipwreck in the Mediterranean - this time near Greece - has claimed the lives of scores of people.



As I’ve said before - every person searching for a better life deserves safety & dignity.