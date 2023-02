Gold Treasure: बड़ा खजाना मिला समंदर के अंदर डूबे जहाज में, सोने-चांदी और पन्ने की चमक देख दुनिया हैरान- देखें वीडियो

नई दिल्ली। Gold Treasure Shipwreck: कोलंबिया के तट से दूर समंदर में एक जहाज मिला है, जिस पर करीब 17 हजार डॉलर का खजाना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये खजाना करीब 300 साल से पानी में डूबा हुआ था। इसमें सोना, चांदी, पन्ना (Emeralds) समेत कई मूल्यवान वस्तुएं हैं। इस जहाज को सैन जोस गैलियन के नाम से जाना जाता है। कोलंबियाई नौसेना (Colombian Navy) ने इस जहाज से भारी मात्रा में मूल्यवान धातुओं को खोजा।

सैन जोस गैलियन (San Jose Galleon) नाम के इस जहाज के मलबे में सोना (Gold), चांदी, पन्ना और चीनी चीनी मिट्टी के बरतन देखे गए।

300 साल बाद मिला डूबे जहाज से खजाना

सैन जोस गैलियन नाम का जहाज 1708 में डूब गया था और करीब 300 साल बाद इसके मलबे को ढूंढने में सफलता मिली। एक रोबोट के जरिए इस खजाने के बारे में पता लगाया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पर करीब 17 अरब डॉलर की कीमत का सोना-चांदी, पन्ना और ज्वैलरी थी। फिलहाल जहाज के लोकेशन को लेकर अभी जानकारी गुप्त रखी गई है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक कोलंबियाई नेवी ने खजाने की तस्वीरें साझा की हैं।

1708 में डूब गया था जहाज

स्पेन की नौसेना के लिए ये जहाज काफी महत्व रखता था। 1708 में इसे ब्रिटिश नेवी ने टारगेट पर बर्बाद कर दिया था। बताया जाता है कि इस पर 64 तोपों के साथ भारी मात्रा बारूद भी रखा था। जंग के दौरान आग लगने के बाद जहाज समंदर की गहराई में डूब गया। इसमें 600 की संख्या में चालक दल भी सवार थे और वो भी डूब गए। गोल्ड, सिल्वर और पन्ना समेत कई मूल्यवान चीजें भी विशाल जल भंडार में समा गए। जानकारी के मुताबिक इसे साल 2015 में वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन (WHOI) की ओर खोजा गया था।

वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन की खोज

वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन ने जहाज सैन जोस की पहचान की। कोलम्बियाई सरकार ने दो साल बाद अपने शानदार खजाने को फिर से पाने के लिए सतह के नीचे खुदाई करते हुए अभियान की घोषणा की। कोलंबियाई नौसेना ने मलबे का आकलन करने के लिए 3,100 फीट की गहराई तक दूर से संचालित रोबोट जैसे उपकरण भेजे। जहाज सैन जोस गैलियन में बिखरे हुए सोने के टुकड़े, चांदी, पन्ना, तोपों और पूरी तरह से संरक्षित चीनी मिट्टी के बर्तन दिखते हैं।

