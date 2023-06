हवा बिगाड़ी जंगलों की आग ने, दुनिया के सबसे अमीर शहर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा

न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर दुनिया के सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाली सूची में सबसे ऊपर पहुंच गया है। न्यूयॉर्क में प्रदूषण का कारण है क्यूबेक में सौ से अधिक जंगल में लगी आग। इस आग के कारण दक्षिण में हानिकारक धुआं निकल रहा है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शुमार कनाडा के जंगलों में लगी आग से पिछले एक हफ्ते से पूर्वोत्तर और मध्य-अटलांटिक के हिस्से धुएं से प्रभावित हो रहे हैं। इस कारण से इन हिस्सों में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है।

IQair के अनुसार, न्यूयॉर्क शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) मंगलवार रात को 200 से ज्यादा दर्ज किया गया। मंगलवार रात 10 बजे न्यूयॉर्क शहर की वायु किसी भी बड़े महानगरीय क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता से ज्यादा खराब थी। IQair ने बताया कि नई दिल्ली के बाद न्यूयॉर्क शहर में वायु प्रदूषण का दूसरा सबसे खराब स्तर दर्ज किया गया था। इसके अलावा खराब वायु गुणवत्ता वाली सूची में दोहा, बगदाद, इराक और लाहौर शामिल रहे। बता दें, मंगलवार की सुबह थोड़ी देर के लिए नयूयॉर्क दुनिया के सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली सूची में सबसे पहले नंबर पर आ गया था।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

प्रदूषण के हालात को देखते हुए, सेंट्रल न्यूयॉर्क में कम से कम 10 स्कूल जिलों ने मंगलवार को बाहरी गतिविधियों और कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। मंगलवार को न्यूयॉर्क शहर की हवा में PM2.5 की सघनता विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय की गई गाइडलाइन से 10 गुना अधिक थी। बता दें, वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2016 में, लगभग 4.2 मिलियन लोगों की प्रदूषण के कारण जान गई थी।

More than 200 wildfires are currently burning in Canada 🔥 pic.twitter.com/xPXxnukqTs