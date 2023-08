बाढ़ से चीन में हाहाकार, लाखों लोग बेघर; मदद के नाम पर हो रहा ये काम

नई दिल्ली। China Flood: चीन में कुदरत की विनाशलीला चरम पर है। चीन में जो कुदरत ने 'जल तांडव' मचाया है, उसने चीन को बाढ़ के आंसू रुला दिये हैं। चीन बाढ़ से कराह रहा है। डोकसुरी तूफान के चलते कई शहर पानी में डूबे हैं। बाढ़ की विनाशलीला में लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ से प्रभावित जनता भूख-प्यास से परेशान है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक तीस लोगों की मौत हो चुकी है और 18 लोग अभी तक लापता हैं। इन चुनौतियों के बीच चीन की सरकारी मीडिया सही हालात की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की बजाये अपने देश की सेना (PLA) की झूठी तारीफ के पुल बांधने में जुटी है।

प्रोपेगेंडा फैला रही चीनी मीडिया

आपको बताते चलें कि चीन में मीडिया पर अघोषित सेंसर है। इस बीच 'पीपुल्स डेली चाइना' ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि कैसे चीनी सेना ने हेबेई प्रांत में बाढ़ में बहे एक पुल को 1 घंटे के भीतर दोबारा बना दिया। चीनी सैनिकों की इस जांबाजी और इंजीनियरिंग के कमाल से पुल पर आवाजाही शुरू हुई और गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस वीडियो में सेना की इंजीनियरिंग यूनिट भारी मशीनरी की मदद से एक पुल को बनाते दिख रहे हैं। इसके बाद इस पुल के जरिए कई भारी वाहनों को पार जाते हुए भी दिखाया गया है। देश में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों तक मदद पहुंची है ऐसे तथ्यों का पता लगाने के बजाए चीनी फौज की काबिलियत का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आप भी देखिए ये प्रोपेगेंडा वीडियो-

After a bridge partially collapsed due to heavy flooding in N China's Hebei, the PLA rapidly built a new bridge within one hour, restoring traffic to rescue the people stuck in the village. pic.twitter.com/oIh9pH9WDy