आज भी दुनिया के इन देशों में नहीं चलती कोई ट्रेन, लोग केवल सड़क से ही आते-जाते हैं

Railway Knowledge: दुनिया के सैकड़ों देशों में रेलवे नेटवर्क आवागमन का सबसे लोकप्रिय माध्यम है, लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जहां आज तक ट्रेन की सुविधा (these countries do not have any train) नहीं रही है। जी हां, आप सुनकर खुद चौक गए होंगे, लेकिन ये सच है।