खाओ पियो, AC चालू है सो जाओ... रेस्टोरेंट का खास डिश खिलाने के बाद अनोखा ऑफर

क्या आपको कभी किसी रेस्टोरेंट में शानदार भोजन करने के बाद आराम करने का ऑफर मिला है? जी हां आपने बिल्कुल सही पढ़ा। दरअसल, इन दिनों एक रेस्टोरेंट कुछ ऐसा ही कर रहा है। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, जॉर्डन में एक रेस्तरां अपने ग्राहकों को देश का राष्ट्रीय व्यंजन मनसाफ खाने के बाद एसी में नींद लेने का मौका दे रहा है।

रेस्टोरेंट में खाना खाएं और यहीं सो जाएं

जॉर्डन की राजधानी अम्मान में स्थित रेस्तरां मोआब वहां खाना खाने वालों को एसी कमरों में आरामदायक बिस्तरों पर सोने का ऑफर देता है यानी रेस्टोरेंट में खाना खाएं और ज्यादा खा लिया तो यहीं मजे से सो जाएं। माना जाता है कि मनसाफ खाने के बाद नींद का अहसास होता है। ये एक पारंपरिक लेवेंटाइन व्यंजन है जो लैंब से बना होता है जिसे सूखे दही की चटनी में पकाया जाता है और चावल के साथ परोसा जाता है।

मजाक में शुरू हुआ कॉन्सेप्ट

रेस्तरां के मालिक के बेटे मुसाब मुबेदीन ने अरब न्यूज़ को बताया, "रेस्तरां में बिस्तर लगाने का विचार एक मजाक और सजावट के रूप में शुरू हुआ था, ताकि मनसाफ़ खाने वालों को ये हाई फैट भोजन करने के बाद नींद का अनुभव हो सके।"

'एक दिन एक ग्राहक ने कहा...'

उन्होंने कहा कि ग्राहकों ने रेस्तरां के कर्मचारियों से एक दिन बस यूं ही "बिस्तर लगाने" के लिए कहा था क्योंकि डिश खाने के बाद उन्हें नींद आ रही थी। मोबीदीन ने कहा, "इसलिए हम बिस्तर लाए और उन्हें रेस्तरां में एक अलग सेक्शन में सेट कर दिया। ग्राहक अब मनसाफ खाने के बाद थोड़ी देर यहां आराम और नींद ले लेते हैं।" ट्विटर पेज नाउ दिस न्यूज ने इस अनोखे कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हुए रेस्तरां का एक वीडियो पोस्ट किया तो ये वायरल हो गया।

Have you ever needed to take a nap after a great meal 🤤? This restaurant in Jordan lets you enjoy the country’s national dish, mansaf, and afterward take a nap in its sleeping area. pic.twitter.com/Qdru4yFjFt