डूबते पाक को तिनके का सहारा, यहां से 1 बिलियन डॉलर का वादा मिला

नई दिल्ली। Pakistan Economic Crisis: कंगाल हो चुका पाकिस्तान लंबे वक्त से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) से अपने बेलआउट पैकेज प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, मगर यह रास्ता उसके लिए आसान नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान अपने 'दोस्त' मुल्कों से आर्थिक मदद की मांग कर रहा है। मुश्किल में फंसे पाकिस्तान के लिए अब एक राहत भरी खबर आई है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर की आर्थिक (UAE Give Loan to Pakistan) मदद देने की मंजूरी दे दी है और पैसे हासिल करने के लिए अब कागजी कार्रवाई चल रही है।

वित्त मंत्री ने दी जानकारी

इस मामले पर जानकारी देते हुए पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि यूएई के अधिकारियों से बातचीत के बाद पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद पर सहमति बन गई है और इसकी जानकारी आईएमएफ को भी दे दी गई है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (State Bank of Pakistan) और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के बीच कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि चीन पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर जो कि पहले पाकिस्तान ने अदा कर दिए हैं। उसमें से चीन 300 मिलियन डॉलर का लोन रोलओवर करेगा। ऐसे में इन पैसों से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा देश

पाकिस्तान 75 सालों के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.1 बिलियन डॉलर का पैकेज प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। यह पैसे साल 2019 में आईएमएफ के 6.5 बिलियन डॉलर के बेलआउट का एक हिस्सा है। पाकिस्तान आईएमएफ के इस पैकेज का पिछले साल नवंबर के महीने से इंतजार कर रहा है। इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि हमने आईएमएफ की सभी मांगों को पूरा करने के लिए सहमत है।

IMF program — 9th Review Update:



UAE authorities have confirmed to IMF for their bilateral support of US $ One billion to Pakistan.



State Bank of Pakistan is now engaged for needful documentation for taking the said deposit from UAE authorities.



AlhamdoLilah!