Dangerous Plant : दुनिया का सबसे जहरीला पौधा ये है, इंसान की केवल छू लेने से हो जाती है मौत

नई दिल्ली। Ajab Gajab News : दुनिया (World) में कई तरह के पेड़-पौधे (Trees & Plants) हैं. हर पौधे की कोई ना कोई विशेषता (Some Characteristic Of Each Plant) होती है. हालांकि, लगभग हर पेड़-पौधा दुनिया में Oxygen सप्लाई करने के लिए ही जाना जाता है। आपको बता दें हर किसी से इंसान को किसी ना किसी तरह से फायदा (Benefits Humans In Some Way) ही पहुंचता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पौधे (Plants) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे इंसान (Human) जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है. ये पौधा इंसान को मरने के लिए मजबूर (Man Forced To Die) कर देता है. अगर इसकी एक पट्टी भी इंसान को छू जाती है तो बिजली के झटके सा अहसास होता है।

UK में उगाया गया है यह पौधा

बताते चलें दुनिया के इस सबसे खतरनाक पौधे (Dangerous Plants) को हाल ही में United Kingdom- UK में उगाया गया. अगर इससे इंसान की बॉडी टच (Human Body Touch) भी हो जाती है तो इतना दर्द (Pain) होता है कि इंसान अपनी जान देने के लिए कटियार (Man Is Ready To Give His Life) हो जाता है. इस पौधे को नॉर्थअम्बरलैंड के अलंविच गार्डन (Alanwich Gardens of Northumberland) में उगाया गया है। बताते चलें इसके साथ ही डिस्प्ले में साफ़ लिख दिया गया है कि इस पौधे को ना छुएं. ये मरने के लिए मजबूर (Forced To Die) कर देता है. ये पौधा ज्यादातर Australia में पाया जाता है. इसके अलावा Indonesia’s Rainforest में भी ये पौधा मिल चुका है।

होता है इतना दर्द

आपको बता दें इस पौधे के बारे में Poison Garden के Tour Guide John Knox ने बताया कि ये बेहद खतरनाक यानि Extremely Dangerous है. पौधे के पत्तों से छोटे-छोटे Needles जैसे बाल उगे होते हैं. अगर ये इंसान की बॉडी से टच (Human Body Touch) भी हो जाते हैं तो अगले 20 से 30 मिनट तक उसे बेहद दर्द का सामना (Suffer Extreme Pain) करना पड़ता है. दर्द का लेवल वो होता है कि इंसान उसे सहने से अच्छा मर जाना पसंद करता है। John के मुताबिक़, इसके टच से बिजली (Electricity) के झटके के साथ ही पूरी बॉडी में आग लगने जैसी Feeling आती है. इस सन् 1866 में ढूंढा गया था. तब इसकी चपेट में एक जानवर आ गया था जो सिर्फ दो ही घंटे में मर गया था।

कई लोग हो चुके हैं शिकार

इस पौधे का अब तक कई लोग शिकार बन चुके हैं. जो भी इस पौधे के संपर्क में आया, उसने बॉडी पर रैशेस की शिकायत की. इसके अलावा सूजन और रात में सो ना पाने की भी शिकायत देखी गई. एक खबर के मुताबिक़, एक शख्स इसकी चपेट में आने के बाद इतने ज्यादा दर्द से गुजरा कि उसने खुद को गोली मार ली. अब इस पौधे को Poison Garden में उगाया गया है. इस Poison Garden में 100 से ज्यादा खतरनाक और जहरीले पौधे मौजूद हैं. लोग यहां इन्हें देखने के लिए आते हैं।

