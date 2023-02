Claim: चीन की महिला ने जापान का द्वीप खरीदा! वीडियो जारी कर किया दावा, सुरक्षा को लेकर टोक्यो में मची हलचल

नई दिल्ली। जापान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की रहने वाली एक महिला ने जापान के ओकिनावा प्रांत में एक द्वीप को खरीदने का दावा किया है। हालांकि, महिला की पहचान उजागर नहीं की गई है और उसकी उम्र 30 के आसपास बताई जा रही है। बता दें, यह द्वीप ओकिनावा प्रांत के उत्तर में स्थित है और इसका एक हिस्सा टोक्यो स्थित कंसल्टिंग फर्म के स्वामित्व में है। महिला का दावा है कि यह फर्म, उसके एक रिश्तेदार की कंपनी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह फर्म चीनी कारोबार में विशेषता रखती है। ओकिनावा प्रांत के इजेना गांव में ही फर्म का कार्यालय है। फर्म के कार्यालय के मुताबिक, उसके पास द्वीप की कुल भूमि का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके समुद्र तटों को ज्यादातर स्थानीय सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

Tina Zhang (张), a 34-year-old 🇨🇳 woman from Qingdao, Shandong province, posted videos on Douyin of her hanging out on Yanaha Island (屋那霸岛) — the biggest uninhabited island in Okinawa — which she claimed she bought in 2020.



Yanaha is just ~60km from 🇺🇸 Kadena Air Base.



