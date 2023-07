Ajab Gajab : इस गांव में 12 साल की उम्र में लड़की बन जाती है लड़का, जानें

नई दिल्ली। Ajab Gajab News : लड़के और लड़कियों (Boys And Girls) के लिए यौवन एक अजीब समय (Youth A Strange Time) होता है। इस दौरान युवक-युवतियों की आवाज (Voices Of Young Men And Women) भारी होने लगती है और जमकर मूड स्विंग होने लगता है। बताते चलें आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी गांव (Mysterious Village) के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां एक उम्र के बाद लड़कियां, लड़के (Girls turns into Boys) में बदल जाती हैं।

क्या हुआ? यह बात जानकर चौंक गए न आप! डेली मेल की खबर (Daily Mail News) के अनुसार, डोमिनिकन रिपब्लिक देश (Dominican Republic) में एक गांव है ला सेलिनास (La Salinas Village). आपको बताते चलें इस गांव की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक खास उम्र के बाद यहां की कुछ लड़कियों का जेंडर चेंज हो जाता है. इसके बाद वह लड़का (Boy) बन जाती हैं. इस रहस्य का वैज्ञानिक (Scientist) भी पता नहीं लगा सके हैं।

12 साल की उम्र में होता है बदलाव

इस La Salinas गांव की कई लड़कियां 12 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते लड़के में तब्दील हो जाती हैं. लड़कियों के लड़का बनने की ‘बीमारी‘ के कारण (Reasons For The ‘Disease’ Of Girls Becoming Boys) इस गांव के लोग

काफी परेशान रहते हैं। यह गांव समुद्र के किनारे बसा है. इसकी आबादी 6 हजार के आस-पास है. अनोखे आश्चर्य के कारण दुनियाभर के शोधकर्ताओं के लिए यह गांव रिसर्च का विषय बना हुआ है. डॉक्टर्स कहते हैं कि यह एक

‘आनुवंशिक विकार’ है। इस बीमारी से ग्रसित बच्‍चों को स्थानीय भाषा में ‘सूडोहर्माफ्रडाइट‘ कहा जाता है। बता दें कि जिन लड़कियों में यह विकार होता है, एक उम्र के बाद उनके शरीर के अंग पुरूषों (Body Parts Men) जैसे बनने लगते हैं.

जहां लड़कियों की आवाज पतली (Girls Voice Thin) होती है, वहीं उनकी आवाज भारी (Voice Heavy) होने लगती है। आपको बताते चलें इस रहस्यमयी बीमारी (Mysterious Illness) से गांव का 90 में से एक बच्चा जूझ रहा है।

