काठमांडू से दुबई जा रहे विमान के इंजन में आग लगी, सभी यात्री सुरक्षित

काठमांडू। नेपाल में एक बड़ा विमान हादसा होते-होते बच गया है। काठमांडू से दुबई के लिए रवाना हुए एक विमान के इंजन में आग लग गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिभुवन हवाई अड्डे से 9.19 बजे फ्लाई दुबई के विमान ने उड़ान भरी थी। लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इंजन ने आग पकड़ ली। इंजन में खराबी को देखते ही पायलट ने विमान के इमरजेंसी की घोषणा कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराई गई है।

फ्लाई दुबई ने इसे लेकर एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया, 'फ्लाइट नंबर 576 काठमांडू से दुबई का विमान सुरक्षित है और अपने गंतव्य की ओर सामान्य तरीके से बढ़ रहा है। काठमांडू एयरपोर्ट स्थानीय समय के अनुसार 9.59 pm से सामान्य तरीके से काम कर रहा है।' काठमांडू पोस्ट के मुताबिक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के महाप्रबंधक प्रताब बाबू तिवारी ने कहा, 'एयरप्लेन ने उड़ान के कुछ देर बाद ही इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी।'

गंतव्य की ओर बढ़ रहा विमान

उन्होंने आगे कहा, विमान हवा में मंडराता रहा और फिर पायलटों ने कंट्रोल टावर से कहा कि सभी इंडिकेटर्स के सामान्य होने के बाद आगे बढ़ेंगे। इमरजेंसी को देखते हुए हवाई अड्डा अलर्ट पर था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात कर दिया गया था।' फ्लाइट रडार 24 के मैप पर दिख रहा है कि विमान अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। इसने इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराई है। तिवारी ने आगे कहा कि हवाई अड्डे ने अब अपना परिचालन फिर से शुरू कर दिया है।

#Nepal #UAE : Video reportedly of Flydubai plane that caught fire upon⁰taking off from Kathmandu airport in Nepal & is trying to⁰make landing at airport pic.twitter.com/1eXsPHu8zP