Viral Video: ...जब नेता के फीता काटते ही भरभराकर गिर पड़ा नया पुल, जाने कहां की है ये घटना

नई दिल्ली। एक नए पुल को आम जनता के लिए खोला जाने वाला था। जैसे ही इस पुल के उद्घाटन का फीता अधिकारियों ने काटा, चंद सेकंड में यह भरभराकर गिर पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

यह घटना पिछले सप्ताह अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य (Democratic Republic of Congo) में सामने आई। इस घटना का वीडियो 6 सितंबर को कई यूजर्स ने ट्विटर पर शेयर किया।

वीडियो में दिख रहा है कि पुल का उद्घाटन करने के लिए कुछ अधिकारी और नेता वगैरह पहुंचे थे, जैसे ही वे इस पुल के ओपनिंग के लिए रिबन कैंची से काटते हैं, चंद सेकंड के बाद पुल भरभराकर गिर पड़ता है।

Funniest video you will see in the internet today where a Bridge collapses while being commissioned in DRC Congo😁

Welcome to Africa pic.twitter.com/PTVoh01LXg