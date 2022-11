Video: इंडोनेशिया में आया शक्तिशाली भूकंप, करीब 56 की मौत 700 हुए घायल

नई दिल्ली। इंडोनेशिया (Indonesia) में एक शक्तिशाली भूकंप (Earthquake) आया है। स्थानीय मीडिया कॉम्पास टीवी ने सियानजुर प्रांत के स्थानीय प्रशासन प्रमुख हरमन सुहेरनमन के हवाले से बताया कि ताजा आंकड़े के अनुसार, इस 5.6 की तीव्रता से आए इस भूकंप में कम से कम 56 लोग मारे गए हैं और 700 से अधिक घायल हुए हैं। इससे पहले समाचार एजेंसी एएफपी (AFP) ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया था कि इस भूकंप के कारण कम से 44 लोगों की मौत हो गई है और 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह भूकंप इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में सोमवार को आया। पश्चिमी जावा के सियानजुर इलाके के स्थानीय प्रशासन प्रवक्ता एडम ने बताया, कई दर्जन लोग मारे गए हैं। सैकड़ों या शायद कहें कि हजारों घर तबाह हो गए हैं। अब तक 44 लोगों की मैत हुई है।"

