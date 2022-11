VIDEO: महिला ने एयरपोर्ट पर काटा बवाल, दनादन घूंसे बरसाए चेक-इन स्टाफ पर

नई दिल्ली। एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट मिस होने पर एक महिला पैसेंजर इतनी भड़क गई कि उसने एयरपोर्ट पर ही बवाल मचाना शुरू कर दिया। महिला इतने गुस्से में थी कि उसने चेक-इन स्टाफ पर जमकर मुक्के बरसाए। चौंकाने वाली यह घटना मेक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 10 सेकंड की क्लिप में महिला को चिल्लाते हुए साथी यात्रियों पर सूटकेस फेंकते और चेक-इन डेस्क में तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है।

वायरल हो रही क्लिप में आप देख सकते हैं कि एमिरेट्स एयरलाइंस की चेक-इन स्टाफ से बहस होने के बाद महिला पैसेंजर अपना आपा खो बैठती है। इसके बाद वह फीमेल स्टाफ को जोरदार मुक्का जड़ देती है। महिला इतने में ही नहीं रुकती। स्टाफ पर दनादन मुक्के बरसाने के बाद वह चेक-इन काउंटर में तोड़फोड़ मचाने लगती है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने चेक-इन डेस्क पर लगे कम्प्यूटर और बाकी सामानों को भी उखाड़कर फर्श पर फेंक दिया था। इसके बाद काउंटर पर चढ़कर खूब हंगामा किया। इस दौरान किसी ने सिक्युरिटी स्टाफ को बुलाया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ।

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

यहां देखिए एयरपोर्ट पर महिला पैसेंजर ने मचाया बवाल

Moment woman throws punches at Emirates airline employee and hurls objects at bystanders after

missing her flight at #MexicoCity airport pic.twitter.com/sHsPEKkWzl