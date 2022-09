VIDEO: अचानक विमान में बेकाबू हुआ पाक यात्री, सीट से बांधकर ले गए दुबई, खिड़कियों को मारी लात

नई दिल्ली। Peshawar Dubai flight: पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) की पेशावर-दुबई फ्लाइट में एक यात्री ने जमकर हंगामा किया। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा के दौरान ही पाकिस्तानी यात्री अचानक अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। पहले तो उसने विमान की सीटों पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद विमान की खिड़कियों को भी जोर जोर से लात मारने लगा। इस दौरान विमान में सवार यात्रियों के बीच दहशत छा गई। विमान के क्रू मेंबर ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वह क्रू मेंबर्स के साथ भी बहस करने लगा।

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

फ्लाइट संख्या पीके- 283 में हुई घटना

मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना 14 सितंबर को फ्लाइट संख्या पीके-283 में हुई थी। एजेंसी ने जानकारी दी है कि पाकिस्तानी यात्री सबसे पहले क्रू मेंबर्स के साथ बहस करता है और फिर अचानक अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देता है। विमान में सीटों में तोड़फोड़ और धक्का देने के बाद उसने विमान की खिड़कियों को भी लात मारने की कोशिश की। फिर अचानक अपना चेहरा नीचे करके फर्श पर लेट गया। जब फ्लाइट में मौजूद कुछ क्रू मेंबर्स ने उसे समझाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला कर दिया।

यह खबर भी पढ़ें: ऐसा गांव जहां बिना कपड़ों के रहते हैं लोग, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

Passenger tries to break a cabin window of a #Pakistan International Airlines Airbus A320 bound from #Peshawar to #Dubai. pic.twitter.com/JNy6XjEAMS