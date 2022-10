US President: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दिया बड़ा बयान, दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है पाकिस्तान, जानें क्यों कहा ऐसा?

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है। इतना ही नहीं बाइडन ने इटली और हंगरी जैसे देशों पर भी निशाना साधा। यूएस प्रेसिडेंट ने डेमोक्रेटिक कांग्रेस के अभियान समिति स्वागत समारोह में ये बात कही। बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान ने बिना किसी सामंजस्य के ही भारी मात्रा में परमाणु हथियार (Atomic Bomb) जुटा रखे हैं।

गौरतलब है कि बाइडेन लगातार दक्षिणपंथी देशों में लोकतंत्र की गिरती स्थिति और रूस-यूक्रेन जंग में पुतिन के समर्थन करने वाले देशों पर बयान देते रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने इन तीन देशों को घेरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि इस देश ने बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार जुटा रखे हैं।

यह खबर भी पढ़ें: शादी से ठीक पहले दूल्हे के साथ ही भाग गई दुल्हन, मां अब मांग रही अपनी बेटी से मुआवजा

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के पास वर्तमान में 165 परमाणु हथियार हैं और वह लगातार इनकी संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। अनुमान है कि 2025 तक पाकिस्तान के पास लगभग 200 परमाणु हथियार हो जाएंगे। जो बाइडेन के बयान पर पाकिस्तानी भड़क गए हैं। इमरान खान के समर्थन जो बाइडन के इस बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

"What I think is maybe one of the most dangerous nations in the world, Pakistan. Nuclear weapons without any cohesion", said US President Joe Biden at Democratic Congressional Campaign Committee Reception pic.twitter.com/cshFV5GVHY