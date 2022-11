हवा में टकराने पर दो विंटेज प्लेन क्रैश, एयर शो के दौरान हुआ हादसा, देखें Video

नई दिल्ली। Viral Video: अमेरिका के टेक्सास प्रांत में दो विंटेज प्लेन के क्रैश होने की खबर है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, यह हादसा डलास एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पर एक एयर शो के दौरान हुआ। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि प्लेन में कितने लोग सवार थे और इस हादसे में कितने लोग हताहत हुए हैं। दोनों प्लेन हवा में एक दूसरे से टकराने के बाद जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उसमें आग लग गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

दोनों प्लेन जमीन पर गिर गए

इसके बाद एक दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को एयरपोर्ट पर बुलाया गया। घटना स्थानीय समय के मुताबिक, दोपहर करीब 1:20 बजे हुई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, बोइंग बी-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस और बेल पी-63 किंगकोबरा आपस में टकरा गए। हवा में टकराने के बाद दोनों प्लेन जमीन पर गिर गए। इस घटना के बाद डलास एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई।

घटना की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया गया। इमरजेंसी कर्मचारी डलास एयरपोर्ट पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे से टकराने के बाद जमीन पर गिर गए। इसके बाद उसमें आग लग गई।

'यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है'

मौके पर मौजूद रहे एंथोनी मोंटोया ने दोनों प्लेन को टकराते हुए देखा। उन्होंने देखा कि आसमान में दो विमान आपस में टकरा गए। उन्होंने कहा, "यह देख मैं पूरी तरह सदमे में चला गया और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं अपने दोस्त के साथ एयर शो में गया था। जैसे ही विमान आपस में टकराए तो चारों ओर अफरा-तफरी मच गई और कुछ लोग चिल्ला रहे थे।"

OMG - two planes collided at ‘Wings Over Dallas’ air show today



This is crazy



pic.twitter.com/CNRCCnIXF0