ज्वालामुखी का उबलता लावा देखने पहुंचे थे पर्यटक, अगले ही पल जो हुआ उसे...

नई दिल्ली। Tourists Flock To Iceland Volcano: प्रकृति जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, उतनी ही खतरनाक भी है। कई बार प्रकृति अपने ऐसे रूप दिखाती है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों की हवाइयां उड़ जाती हैं। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें धरती की सतह फाड़कर धधकता हुआ उबलता लावा ज्वालामुखी से तेजी से बाहर निकलता नजर आ रहा है, जिसे देखने वहां कई पर्यटक पहुंचे हैं, लेकिन अगली पल आप देखेंगे कि लावा तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है, जिसके बारे में शायद उन्हें अंदाजा तक नहीं है।

यूं तो धरती पर सैकड़ों ज्वालामुखी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सक्रिय हैं, जिन्हें सोया हुआ दानव भी कहा जाता है, जो कभी-कभी जागते हैं, लेकिन जब जागते हैं तो तबाही मचा देते हैं। वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। वीडियो में आप देखेंगे कि लोग कैसे बिना किसी डरे बड़े ही आराम से दूर खड़े होकर धधकते लावा को निकलते देख रहे हैं। ज्वालामुखी से उठती इन लपटों को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए।

